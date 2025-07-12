Ірина Павлюк

В суботу буде визначено нову чемпіонку Вімблдону серед жінок: восьма сіяна Іга Швьонтек з Польщі зустрінеться з 13-ю сіяною Амандою Анісімовою з США.

Для колишньої першої ракетки світу Швьонтек перемога стане шостим титулом «Великого шолома» у кар’єрі – і першим трофеєм будь-якого рівня з моменту перемоги на Ролан Гаррос-2024.

Натомість Анісімова вперше у кар’єрі вийшла до фіналу турніру «Великого шолома» і в понеділок дебютує у топ-10 рейтингу WTA.

Це вже восьмий поспіль розіграш Вімблдону, у якому з’явиться нова чемпіонка серед жінок. Востаннє титул вдалося захистити Серені Вільямс, яка виграла сьоме Вімблдонське золото в 2016 році.

Коли фінал?

Фінал жіночого одиночного розряду відбудеться на Центральному корті в суботу, 12 липня, о 18:00 за Києвом. Транслюватиме матч Setanta Sports.

A fresh cut ahead of the ladies' singles final 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/k5q2DN3ah7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Рейтингові очки та призові

Обидві фіналістки вже гарантували собі по 1300 рейтингових очок у залік PIF WTA Rankings та гонки до Підсумкового турніру в Ер-Ріяді, а також по 1 520 000 фунтів стерлінгів призових.

Чемпіонка отримає 2000 очок та 3 000 000 фунтів стерлінгів.

Швьонтек перед стартом Вімблдону піднялась з восьмої позиції на четверту після виходу у фінал у Бад-Гомбурзі. У разі перемоги вона підніметься на третє місце, а поразка залишить її на четвертій сходинці.

Анісімова наразі посідає рекордне для себе 12-те місце у світі. Її прорив до фіналу підніме її на сьоме місце, а перемога забезпечить їй стрибок до топ-5.

Як вони потрапили у фінал?

Хоча Швьонтек раніше недооцінювала свої шанси на трав’яних кортах, цього сезону вона значно покращила гру на цьому покритті.

Після поразки на Ролан Гаррос, яка перервала її серію з 26 перемог, вона впала до восьмого місця в рейтингу – найнижчої позиції з лютого 2022 року. Але замість пасивності, вона та її команда цілеспрямовано працювали над рухами й подачею для адаптації до трави.

У цьому сезоні на траві вона виграла дев’ять матчів – її особистий рекорд за рік. Вона дійшла до фіналу Бад-Гомбурга, де програла Джессіці Пегулі, а тепер – другий фінал на траві, уже у Вімблдоні.

Під час турніру Швьонтек програла лише один сет – у другому раунді проти колишньої партнерки по юніорським парам Кеті Макнеллі. Після того вона переграла трьох гравчинь з топ-35 без втрати сету, зокрема знищила Белінду Бенчич у півфіналі – 6:2, 6:0.

Анісімова ж рік тому програла у кваліфікації Вімблдону після восьмимісячної паузи в кар'єрі. Проте за 12 місяців вона досягла кількох нових вершин, демонструючи найкращу форму у кар'єрі.

У 2024 році вона займала 189-те місце у світі, а вже в серпні дійшла до фіналу WTA 1000 у Канаді. У лютому 2025-го вона виграла свій перший турнір WTA 1000 у Досі. З того моменту вона вперше увійшла до топ-20.

Сигнали про потенційний прорив на Вімблдоні з’явились ще після фіналу трав’яного турніру в Queen’s Club, де її зупинила лише досвідчена Тетяна Марія.

На Вімблдоні Анісімова розпочала з перемоги 6:0, 6:0 над Юлією Путінцевою. Її останні чотири матчі були складними, але потужна гра дозволила їй пройти далі. У півфіналі вона здобула гучну перемогу над першою ракеткою світу Аріною Соболенко – уже шосту в дев’яти очних матчах.

The moment Amanda Anisimova became a #Wimbledon finalist for the first time ✨ pic.twitter.com/tUBSsFCaoZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Перше очне протистояння

Цей фінал стане першою професійною зустріччю Швьонтек і Анісімової.

Утім, у юнацькому турі вони вже зустрічалися – у 2016 році на Кубку Федерації серед юніорок (тепер Junior Billie Jean King Cup), де Швьонтек перемогла Анісімову на шляху до командного тріумфу Польщі над США.

Незалежно від результату, переможниця здобуде свій перший титул на трав’яному покритті. Цього літа обидві вже грали у фіналах на траві: Анісімова – у Queen’s Club, Швьонтек – у Бад-Гомбурзі.

One hand on the Ladies’ Singles Trophy.



Centre Court awaits a spectacle 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/2AbRRnqaIK — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Рекорди й досягнення

Іга Швьонтек може здобути 100-ту перемогу в одиночному розряді на турнірах Grand Slam (зі 120 матчів). Вона стане найшвидшою тенісисткою після Серени Вільямс, яка досягла цієї позначки у 2004 році (100 перемог із 116 матчів).

Швьонтек може стати першою польською тенісисткою, яка виграє Вімблдон у Відкриту еру (з 1968 року). До цього фінал Вімблдону серед польок досягала лише Агнешка Радванська у 2012 році.

Зараз Швьонтек має ідеальну статистику у фіналах турнірів Grand Slam – 5 перемог з 5. Якщо вона виграє й цей фінал, стане лише третьою тенісисткою в історії Відкритої ери, яка здобула перемоги в усіх перших шести фіналах «Шоломів» – після Маргарет Корт і Моніки Селеш.

24-річна Швьонтек також може стати наймолодшою жінкою після 20-річної Серени Вільямс у 2002 році, яка виграла «Шоломи» на всіх трьох покриттях. У неї вже є чотири титули Ролан Гаррос (грунт) і один титул US Open (хард).

Аманда Анісімова може стати першою американкою з титулом на Вімблдоні з 2016 року (Серена Вільямс). Вона вже стала першою представницею США у фіналі з 2019 року.

У разі перемоги вона стане наймолодшою американкою з титулом Вімблдону після 21-річної Серени Вільямс у 2003 році.

З 1990 року Анісімова – лише четверта тенісистка, яка перемогла першу ракетку світу на Вімблдоні на шляху до дебютного фіналу Grand Slam. До неї це вдалось Зіні Гаррісон (1990), Маріон Бартолі (2007) і Сабіні Лісіцкі (2013).