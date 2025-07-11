Сіннер – про півфінал Wimbledon з Джоковичем: «Ми розуміємо, що працює, а що ні»
Яннік хоче вперше обіграти Новака на трав’яному Шоломі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер висловився про півфінальний матч Wimbledon з Новаком Джоковичем. Слова італійця наводить btu.org.ua:
Ми добре знаємо один одного з Новаком, тому що грали вже багато разів. Тому ми розуміємо, що працює, а що ні. Але я ще ніколи не перемагав його тут, на Wimbledon, тож це буде дуже, дуже складний виклик. Завтра у мене є день, щоб підготуватися, відпочити – знайти правильний баланс – і, сподіваюся, бути готовим у п'ятницю.
Нагадаємо, що напередодні Сіннер обіграв Бена Шелтона у трьох сетах.
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