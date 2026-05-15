Михайло Цирук

Український теніс на підйомі, пані та панове! Після тріумфу Марти Костюк на мастерсі в Мадриді маємо нашу представницю і в фіналі наступного тисячника - у Римі. При цьому Еліна Світоліна йшла до вирішального матчу максимально складним шляхом, здобувши перемоги над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною (2:6; 6:4; 6:4) та третім номером світового рейтингу Ігою Швьонтек (6:4; 2:6; 6:2).

Сказати, що такі результати вражають - не сказати нічого. 31-річна лідерка вітчизняного тенісу ще не просто має порох в порохівницях: вона в повному порядку та готова демонструвати гру найвищого рівня, що, безперечно, не може не тішити. І, незалежно від того, як завершиться фінал проти Коко Гофф, цей турнір Еліна однозначно може занести собі в актив.

А поки до фінального поєдинку залишається ще трохи часу, згадаймо той факт, що Світоліна вже вигравала турнір у Римі. Причому двічі поспіль - у 2017 та 2018 роках. З того тріумфу минуло вже 8 років, і враховуючи те, як змінилося все навколо, цей час відчувається як ціле життя. Тож на честь повернення Еліни до фіналу римського мастерса пропонуємо пригадати, яким був світ навколо нас у вже далекому 2018-му.

Прайм Світоліної, перші мейджори Костюк та Ястремської

20 травня 2018 року. 23-річна Еліна Світоліна громить у фіналі Рима першу ракетку світу Сімону Халеп (6:0; 6:4) та захищає свій титул чемпіонки цього турніру. Захищає - бо рік тому також перемогла Халеп на цьому корті, щоправда, у більш конкурентному поєдинку (4:6; 7:5; 6:1). Тоді здається, що ми спостерігаємо сходження просто неймовірної зірки, яка обовʼязково дістанеться тенісного Олімпу.

На, жаль, станом на зараз, так і не дісталася: жодного мейдждора не виграла, і навіть першою ракеткою світу у своїй карʼєрі не була. Проте той рік видався для Світоліної справді легендарним: у кінці сезону вона ще й виграє Підсумковий турнір, і наразі це досягнення так і залишається найбільшим у її карʼєрі.

А де ж були 8 років тому інші зірки сьогоднішнього українського тенісу? 15-річна Марта Костюк вперше в карʼєрі дебютувала на турнірі серії Грендслем, діставшись аж третього кола Australian open, де її вибила Еліна Світоліна. На цьому ж турнірі Марта здобула першу в карʼєрі перемогу над суперницею з топ-50 світового рейтингу.

Так само в основній сітці мейджора того року дебютувала Даяна Ястремська, яка вперше в карʼєрі увірвалася до першої сотні світового рейтингу. Однак той US open завершився для неї апсетом вже в першому колі.

Про Юлію Стародубцеву, Ангеліну Калініну та Олександру Олійникову тоді широкому загалу було відомо ще не так багато. А нещодавній сенсаційний фіналістці турніру в Руані Вероніці Подрез взагалі було лише 11 років.

Життя без повномасштабки та долар по 26

З тенісом зрозуміло, а що ж було з повсякденним, побутовим життям? Звісно, головна відмінність - не було повномасштабної війни, і навіть ковіду: уявити щось подібне в ті часи було просто неможливо. По суті, 2018 був останнім, або ж передостаннім роком більш-менш повноцінного життя, коли можна було їздити за кордон, літати літаком, стежити за міжнародними спортивними змаганнями у своїй країні, гуляти де завгодно до ранку та просто кайфувати від життя.

Звісно, нормальність життя відчувалася й в економіці: один долар коштував 26 гривень, літр 95-го бензину - 29 гривень, а Бігмак у Макдональдс - близько 50 гривень.

Фінал Ліги чемпіонів у Києві

2018-й рік став історичним для України та українського спорту. Вісім років тому Київ, який сьогодні потерпає від російських ракетних ударів, готувався приймати фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем.

Країною їздив вухастий кубок ЛЧ, яким бавилася донька тодішнього очільника УАФ Андрія Павелка, президент України Петро Порошенко фотографувався з Флорентіно Пересом, а столиця наприкінці травня справді дихала великим футболом.

У парку Шевченка співали Youʼll never walk alone, біля Палацу “Україна” юрбилися фанати Реала, яких, за враженнями, було трохи менше, занедбаний гараж на околиці міста можна було здати за ціною трикімнатної квартири в центрі, а завершилося все це свято футболу та життя памʼятним матчем з травмою Салаха, легендарним ляпом Каріуса, фантастичним голом Бейла та третім поспіль тріумфом королівського клубу. Ех, були ж часи…

ЧС-2018 у Росії

За межами України спортивне життя також вирувало, і однією з найобговорюваніших тем було проведення чемпіонату світу з футболу у Росії, яка вже чотири роки тримала під своєю окупацією Східні та Південні регіони України. Словесних обурень було, але результату від них - нуль. ФІФА критикували, а в Україні, ще у 2017-му, довго розмірковували, чи варто їхати на ЧС у разі виходу туди.

З рештою, не вийшли, тож розмови втратили сенс. Загалом же картина у світовому футболі та спорті за ці 8 років не змінилася: за гроші досі можна купити абсолютно всіх і все. Що ж до самого мундіалю, то він запамʼятався кількома яскравими моментами: на футбольному небосхилі засяяла зірка юного Кіліана Мбаппе, Хорватія здобула срібло, а Домагой Віда на пару з Огнєном Вукоєвичем підпалили мільйони ватних дуп, вигукнувши “Слава Україні” після перемоги над окупантами у чвертьфіналі.

Рим беремо лише за Трампа

Проте щось у цьому буремному світі таки залишається стабільним: президентом США у 2018 році також був Дональд Трамп. Тоді ще не такий старий і маразматично-недолугий, але усе ж той самий.

Ба більше, свій перший титул в Римі Еліна Світоліна також здобувала за каденції Дональда Трампа, тож виходить, що цей турнір підкорюється Україні лише під час його правління. Проте, якщо українські перемоги на мастерсі у вічному місті можна обміняти на те, аби наймогутнішою державою світу більше не керували такі персонажі, Еліні точно варто було б про це задуматися.

У матеріалі використані фото Getty images.