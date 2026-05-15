Світоліна – про фінал з Гауфф на турнірі в Римі: «Наш останній матч був чимось за межею»
Українська тенісистка хоче насолодитися перемогою над Швьонтек
близько 1 години тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA, 10) для прес-служби WTA поділилася очікуваннями від майбутнього фіналу з американкою Корі Гауфф (WTA, 4) на турнірі у Римі.
«У мене безперечно буде план на гру. Не просто зараз, але він з'явиться. Ми вже багато разів грали один проти одного, тож нічого несподіваного тут немає. Ми знаємо, як ведемо боротьбу. Наш останній матч був чимось за межею. Я перегляну його, щоб знайти якісь рішення, певні тактичні моменти. Сьогодні ввечері я хочу насолодитися цією перемогою. Завтра вихідний, тож зможу відпочити, підготуватися та підійти до фіналу у повній готовності».
Нагадаємо, у півфіналі «тисячника» в Римі Світоліна обіграла представницю Польщі Ігу Швьонтек.
