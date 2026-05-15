15 травня українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла у фінал турніру WTA 1000 в Римі.

Світоліна з рахунком 6:4, 2:6, 6:2 обіграла польку Ігу Швьонтек (WTA №3).

Це її 6-й фінал турнірів WTA 1000, два з них сталися у 2026 році. Загалом на рівні WTA українка зіграє в 25-му фіналі (19 титулів), це третій фінал у поточному році.

На ґрунті Світоліна зіграє у восьмому фіналі – вона виграла попередні сім. Еліна вийшла у фінал Риму втретє в карʼєрі – здобувала перемоги у 2017 та 2018 роках.

Суперницею українки в фіналі стане американка Корі Гауфф (№4 WTA). Матч відбудеться в суботу, 16 травня.