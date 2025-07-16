Фіналістка Wimbledon-2014 завершує професійну кар'єру
Ежені Бушар свою тенісну історію закриє там, де вона її розпочинала
1 день тому
Колишня п’ята ракетка світу, канадська тенісистка Ежені Бушар офіційно оголосила про завершення професійної кар’єри. Про своє рішення 31-річна спортсменка повідомила у соціальних мережах.
Ти зрозумієш, коли настане час. Для мене це – зараз. Завершую там, де все почалося – в Монреалі.
Фіналістка Wimbledon-2014 завершить кар’єру на домашньому турнірі WTA 1000 у Монреалі, який триватиме з 27 липня по 7 серпня.
Останній офіційний матч Ежені провела 9 липня – у першому колі турніру серії WTA-125 у Ньюпорті, де поступилася американці Анні Роджерс (5:7, 2:6).
Снігур здобула комфортну перемогу на старті турніру в Іспанії.