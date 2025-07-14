Володимир Кириченко

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію й тепер йде 14-ю.

Даяна Ястремська повернулася у топ-40 рейтингу та стала 39-ю.

Олександра Олійникова піднялася на 23 сходинки після перемоги на турнірі ITF W75 у Гаазі. Вона стала 170-ю – це її новий особистий рекорд.

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек піднялася на 3-тє місце після перемоги на Wimbledon.

Рейтинг WTA станом на 14 липня:

1. Аріна Соболенко – 12 420

2. Корі Гауфф (США) – 7 669

3. Іга Свьонтек (Польща) – 6 813

4. Джесіка Пегула (США) – 6 423

5. Мірра Андрєєва – 5 163

6. Чжен Ціньвень (Китай) – 4 803

7. Аманда Анісімова (США) – 4 470

8. Медісон Кіз (США) – 4 374

9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3 576

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3 454 ...

14. Еліна Світоліна (Україна) – 2794

27. Марта Костюк (Україна) – 1616

39. Даяна Ястремська (Україна) – 1306

72. Юлія Стародубцева (Україна) – 895

123. Ангеліна Калініна (Україна) – 603

170. Олександра Олійникова (Україна) – 422

201. Дар'я Снігур (Україна) – 356

233. Анастасія Соболєва (Україна) – 312