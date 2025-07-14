Світоліна втратила одну позицію в рейтингу WTA, Ястремська повернулася у топ-40
Олійникова встановила особистий рекорд
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію й тепер йде 14-ю.
Даяна Ястремська повернулася у топ-40 рейтингу та стала 39-ю.
Олександра Олійникова піднялася на 23 сходинки після перемоги на турнірі ITF W75 у Гаазі. Вона стала 170-ю – це її новий особистий рекорд.
Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек піднялася на 3-тє місце після перемоги на Wimbledon.
Рейтинг WTA станом на 14 липня:
1. Аріна Соболенко – 12 420
2. Корі Гауфф (США) – 7 669
3. Іга Свьонтек (Польща) – 6 813
4. Джесіка Пегула (США) – 6 423
5. Мірра Андрєєва – 5 163
6. Чжен Ціньвень (Китай) – 4 803
7. Аманда Анісімова (США) – 4 470
8. Медісон Кіз (США) – 4 374
9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3 576
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3 454 ...
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2794
27. Марта Костюк (Україна) – 1616
39. Даяна Ястремська (Україна) – 1306
72. Юлія Стародубцева (Україна) – 895
123. Ангеліна Калініна (Україна) – 603
170. Олександра Олійникова (Україна) – 422
201. Дар'я Снігур (Україна) – 356
233. Анастасія Соболєва (Україна) – 312