Олег Гончар

Французький тенісист Гаель Монфіс (ATP 52), який є чоловіком Еліни вітоліної, припинив виступ на турнірі ATP 250 у Ченду (Китай) через травму, повідомляє ATP Tour.

У матчі проти Олександра Шевченка (ATP 96) із Казахстану Монфіс травмував гомілкостоп за рахунку 3:4 у другому сеті після падіння. Після медичної перерви він програв сет 3:6 і знявся за рахунку 0:30 у другому геймі вирішальної партії.

39-річний Монфіс отримав другу травму в сезоні — раніше він пропустив Wimbledon через проблеми з коліном.

Нагадаємо, раніше Світоліна та Монфіс зіграли на центральному корті US Open.