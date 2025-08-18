Монфіс зіграє у парі з експершою ракеткою світу в міксті на US Open-2025
На старті мейджора вони зустрінуться з Макнеллі та Музетті
близько 2 годин тому
Гаель Монфіс / Фото - ATP
Французький тенісист Гаель Монфіс (№46 ATP) візьме учать в турнірі у парному розряді на US Open-2025.
38-річний француз зіграє у парі з японською тенісисткою Наомі Осакою (№25 WTA).
У першому раунді Монфіс та Наомі зіграють проти американо-італійського дуету Кетрін Макнеллі – Лоренцо Музетті.
Зазначимо, раніше з Лоренцо мав грати Жасмін Паоліні, але вона знялась з турніру.
Матч відбудеться завтра, 19 серпня.
Нагадаємо, Монфіс знявся з Masters у Цинциннаті.