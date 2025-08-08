Гаель Монфіс знявся з турніру в Цинциннаті. Відома причина
У чоловіка Світоліной травма зап’ястя
40 хвилин тому
Фото: Getty Images
Французький тенісист Гаель Монфіс (46 АТР) вирішив знятися з турніру категорії «Мастерс» у Цинциннаті (США) через біль у лівому зап’ясті.
Замість 38-річного спортсмена у основній сітці змагань виступить австралієць Александар Вукич (94 АТР).
За інформацією видання L’Équipe, цей крок пов’язаний із травмою, а також із нещодавніми невдалими виступами Монфіса — він програв у стартових матчах турнірів ATP-500 у Вашингтоні та ATP-1000 у Торонто.
Наступним турніром для Гаеля стане Відкритий чемпіонат США (US Open).
