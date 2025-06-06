Гофф назвала ключ до перемоги над сабалєнкою у фіналі Roland Garros

Коко не боїться виходити на корт проти лідерки світового рейтингу

близько 6 годин тому

Фото: j48tennis.net
Фото: j48tennis.net

Друга ракетка світу Коко Гофф поділилася думками про фінальний матч Roland Garros з лідеркою світової класифікації аріною сабалєнкою. Слова тенісистки наводить btu.org.ua:

Думаю, ключове для мене – це діяти активно, грати з агресією. аріна – тенісистка, яка одразу нав'язує потужну гру, йде в атаку з перших розіграшів. Я маю бути готова до такого старту і зробити все, щоб нав'язати свій ритм, нав'язати боротьбу.

У нас з нею було багато різних матчів: і затяжні, і ті, де все вирішувалося у два сети, як на її користь, так і на мою. Тому в суботу може статися все що завгодно. Але я чекаю цього матчу з великим інтересом, завжди здорово виходити на корт проти першої ракетки світу.

Коко Гофф

Нагадаємо, що напередодні Гофф обіграла сенсацію RG-2025.

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