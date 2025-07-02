«Грати на корті №1 було справжнім задоволенням». Ястремська поділилася враженнями після виходу у друге коло Wimbledon
Українка розповіла про переваги гри на трав’яному покритті
19 хвилин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (42 WTA) поділилася враженнями після виходу до другого кола Wimbledon, де у першому раунді вона здобула переконливу перемогу над другою ракеткою світу Корі Гауфф. Слова наводить ВТУ.
Матч був досить складним, але я почуваюся в хорошій формі. Грати на корті №1 було справжнім задоволенням — хоча минулого року я там поступилася Донні Векіч, все одно маю приємні спогади. Цей корт дає мені багато енергії, і сьогодні я відчула це особливо сильно.
Українка також прокоментувала гру суперниці:
Я не мала особливих очікувань від цього матчу, знала, що Корі не подарує жодного м’яча. Вважаю, що переважала більшу частину часу. Звісно, Гауфф краще грає на ґрунті та харді, ніж на траві, тому на цьому покритті я мала невелику перевагу.
Ястремська – четверта українка з перемогою над топ-5 на Grand Slam.
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