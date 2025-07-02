Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (42 WTA) тріумфально стартувала на Wimbledon-2025, здолавши у першому колі другу ракетку світу — американку Корі Гауфф (2 WTA).

Ястремська стала лише четвертою представницею України, яка обіграла суперницю з топ-5 на турнірах Grand Slam. Загалом це вже шоста така перемога для українських тенісисток в історії.

Першою цю планку підкорила Катерина Козлова у 2018 році — на Roland Garros вона перемогла п’яту ракетку світу Єлєну Остапенко. У тому ж році Леся Цуренко вибила другу сіяну Каролін Возняцкі на US Open.

Три перемоги над тенісистками з топ-5 належать Еліні Світоліній: у 2023 році вона здолала першу ракетку світу Ігу Швьонтек на Wimbledon, а у 2024-му двічі переграла Жасмін Паоліні (4 WTA) — на Australian Open і Roland Garros.

Ястремська поділилася емоціями після сенсації на старті Wimbledon.