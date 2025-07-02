Дворазова чемпіонка турнірів Великого шолома, друга ракетка світу американська тенісистка Корі Гауфф прокоментувала виліт зі старту Wimbledon-2025.

У матчі першого кола Гауфф зазнала поразки від українки Даяни Ястремської (WTA 42) з рахунком 6:7 (3:7), 1:6.

Цитує Гауфф The Tennis Letter.

«Намагаюся залишатися позитивною. Після матчу я безперечно зазнавала труднощів у роздягальні. Не люблю програвати. Знаю, що моя команда скаже: «Ти добре виступила на Roland Garros, не переймайся так вже». Але я насправді не люблю програвати.

Дещо розчарована тим, як показала себе сьогодні. Я могла б зіграти трохи краще у важкі моменти на тай-брейку. Особливо після Roland Garros, де, як мені здавалося, я багато чого навчилася на цих тай-брейках. Так що так. Очевидно, я не збираюся зациклюватися на цьому, тому що хочу добре виступити на US Open. Можливо, програш у першому колі – не найгірше, що може статися, бо маю більше часу, щоб відновитися. Але так, це безперечно відстій».