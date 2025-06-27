Гуркач знявся з Wimbledon-2025 через проблеми зі здоров’ям
Польський тенісист Хуберт Гуркач не виступить на цьогорічному Wimbledon. За словами 39-ї ракетки світу, організму потрібен відпочинок після ускладнень
близько 2 годин тому
Польський тенісист Хуберт Гуркач (39 ATP) не виступить у чоловічому одиночному розряді на Вімблдонському турнірі 2025 року.
У першому раунді він мав зіграти проти британця Біллі Гарріса (142 ATP), однак через проблеми зі здоров’ям вирішив знятися зі змагань. Його місце в сітці посяде «лакі-лузер».
Гуркач опублікував допис у соцмережах, де пояснив своє рішення:
Це непросто. Після консультацій з командою я вирішив не грати на Вімблдоні цього року. Під час підготовки мій організм відреагував на подразнення синовіальної оболонки — це частина процесу відновлення після операції. Зараз мені потрібно більше часу на відпочинок і лікування. Дякую всім за любов і підтримку — для мене це дуже важливо. Я ще повернуся.
Надаль розповів, чи хоче бути тренером.
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