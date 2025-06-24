На території Wimbledon встановлять статую Енді Маррея до 150-річчя турніру
Тенісист особисто долучиться до створення своєї статуї
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
На території Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету з’явиться статуя легендарного британського тенісиста Енді Маррея.
Як повідомляє The Scotsman, проєкт планують реалізувати до 2027 року — саме тоді Вімблдон святкуватиме своє 150-річчя.
Енді Маррей, триразовий чемпіон турнірів Великого шолома, дворазовий олімпійський чемпіон і колишня перша ракетка світу, особисто візьме участь у створенні скульптури.
Ми звернули увагу на приклад Рафаеля Надаля, на честь якого встановили меморіальну дошку на Roland Garros Це було дуже особливо. Але ми подумали: що ж ми хочемо для Енді?
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