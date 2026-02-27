Олег Шумейко

Ангеліна Калініна (WTA, 202) у чвертьфіналі турніру серії Challenger обіграла Єкатеріну Горгодзе (WTA, 170) 6:4, 6:1.

За півтори години на корті українка реалізувала 7 брейк-поінтів з дванадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Грузинка зробила 4 брейки. Це була третя зустріч тенісисток – Ангеліна поки не програвала.

Наступною суперницею Калініної стане переможниця матчу Вероніка Ер’явец – Нурія Бранкаччо.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська програла на старті змагань у Мексиці.