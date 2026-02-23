Денис Сєдашов

Українські тенісистки Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Олександра Олійникова отримали опоненток у першому колі основної сітки ґрунтового турніру серії WTA 125 у Туреччині.

Ангеліна Калініна (WTA 202) на старті змагань зустрінеться з «нейтралкою» Алевтіною Ібрагімовою. Це буде перша очна зустріч тенісисток.

Катаріна Завацька (WTA 317), яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, зіграє проти другої сіяної Юлії Грабер з Австрії (WTA 79).

Якщо Калініна та Завацька переможуть у своїх стартових матчах, вони зіграють між собою в 1/8 фіналу.

Також в основі виступить Олександра Олійникова, яка посіяна під першим номером. Її першою суперницею стане поліна кудерметова.

Завацька обіграла білоруску у фіналі кваліфікації турніру у Туреччині.