Ястремська програла на старті турніру WTA 500 в Мексиці
Українка у двох сетах поступилася 149-й ракетці світу
близько 2 годин тому
Даяна Ястремська / Фото - WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№49 WTA) зіграла матч першого раунду турніру WTA 500 в Меріді, Мексика.
Ястремська з рахунком 4:6, 3:6 програла представниці Канади Маріні Стакушич (№142 WTA).
Матч тривав 1 годину і 28 хвилин. Ястремська не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 2/3 брейк-пойнтів.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
