Олег Гончар

Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam та перша ракетка світу Карлос Алькарас здобув свою 66-ту перемогу в сезоні, встановивши особистий рекорд за кількістю виграних матчів за рік.

Цей успіх стався в півфіналі турніру ATP-500 у Токіо (Японія), де іспанець обіграв норвежця Каспера Рууда з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Алькарас програв перший сет, але зумів переломити хід поєдинку, вигравши наступні два. У фіналі турніру, який триває з 24 по 30 вересня, іспанець зійдеться з п'ятою ракеткою світу американцем Тейлором Фрітцем.

Цей титул може стати для Алькараса другим у сезоні на рівні ATP-500.

