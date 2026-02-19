Олег Гончар

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик завершили виступ на турнірі WTA 1000 у Дубаї на стадії чвертьфіналу.

У матчі за вихід до півфіналу Кіченок і Кравчик поступилися Анні Даниліній із Казахстану та сербці Александрі Крунич — 1:6, 6:4, 6:10.

Після невдалого першого сету українсько-американський тандем зумів зрівняти рахунок, однак у вирішальному матч-тайбрейку поступився суперницям.

Для Людмили та Дезіре це був другий спільний турнір у сезоні. У січні вони дійшли до фіналу змагань в Аделаїді.

