Кіченок і Кравчик зупинилися у чвертьфіналі WTA 1000 у Дубаї
Українсько-американський дует програв у трьох сетах
близько 7 годин тому
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик завершили виступ на турнірі WTA 1000 у Дубаї на стадії чвертьфіналу.
У матчі за вихід до півфіналу Кіченок і Кравчик поступилися Анні Даниліній із Казахстану та сербці Александрі Крунич — 1:6, 6:4, 6:10.
Після невдалого першого сету українсько-американський тандем зумів зрівняти рахунок, однак у вирішальному матч-тайбрейку поступився суперницям.
Для Людмили та Дезіре це був другий спільний турнір у сезоні. У січні вони дійшли до фіналу змагань в Аделаїді.
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру у Дубаї.
