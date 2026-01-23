Надія Кіченок завершила виступи на Australian Open-2026
Українка у парі з Ніномією поступилася восьмим сіяним
22 хвилини тому
Фото: btu.org.ua
Надія Кіченок та Макото Ніномія у другому колі Australian Open поступилися восьмим сіяним Еллен Перес та Демі Схюрс 5:7, 1:6.
За півтори години на корті україно-японський тандем реалізував 2 брейк-поінти з восьми та двічі помилився при подачі. Австралійсько-нідерландський дует зробив 2 ейси, 5 брейків та дві «подвійні».
Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася єдиною представницею України на австралійському Шоломі.
Поділитись