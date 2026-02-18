Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру у Дубаї
Українка перемогла у трьох сетах
близько 10 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Еліна Світоліна (9 WTA) вийшла до чвертьфіналу хардового турніру серії WTA 1000 у Дубаї.
У матчі третього раунду перша ракетка України у трисетовому поєдинку взяла гору над 13-ю ракеткою світу Беліндою Бенчич зі Швейцарії. Протистояння тривало близько двох годин.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 фіналу
Белінда Бенчич (Швейцарія) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:4, 1:6, 3:6
«Відсутність цінностей призведе до краху»: Костюк жорстко розкритикувала МОК за дискваліфікацію Гераскевича.