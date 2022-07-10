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Кіргіос: «Джокович трохи Бог, не буду брехати»

Австралієць після фіналу Wimbledon подякував навіть болбоям
Теніс Grand Slam
23:02
Кіргіос: «Джокович трохи Бог, не буду брехати»

Фіналіст Wimbledon Нік Кіргіос після поразки від Новака Джоковича визнав, що обіграти серба – непросте завдання:

«Джокович трохи Бог, не буду брехати. Я ж думав, що я добре зіграв... Насамперед, мої привітання Новаку та його команді, ти виграв цей титул уже скільки разів, що я вже збився з ліку…

Дякую болбоям і суддям. Я знаю, що у нас з вами бувають складні стосунки, але дякую вам, що впоралися.

Дякую глядачам. Це були чудові тижні для мене особисто.

Чи я вже думаю про те, як мені хочеться знову зіграти у фіналі? Якщо чесно, то зовсім ні. Я так втомився. Вся моя команда, ми всі так виснажені, ми так багато грали в теніс. Нам точно потрібна відпустка після цього.

Я просто радий цьому результату, одному з найкращих в моїй кар’єрі. Можливо якось я ще опинюся тут, але не знаю, подивимося».

Джокович не поступився Кіргіосу і в битві інтерв’ю – зокрема побажав австралійцю повернутися у фінал.

Сергій Лук'яненко
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Новак Джокович Нік Кіргіос Wimbledon

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