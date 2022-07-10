Джокович – Кіргіосу: «Ти повернешся. Не просто на Wimbledon, а у фінали»
Кіргіос: «Джокович трохи Бог, не буду брехати»
Австралієць після фіналу Wimbledon подякував навіть болбоям
23:02
Фіналіст Wimbledon Нік Кіргіос після поразки від Новака Джоковича визнав, що обіграти серба – непросте завдання:
«Джокович трохи Бог, не буду брехати. Я ж думав, що я добре зіграв... Насамперед, мої привітання Новаку та його команді, ти виграв цей титул уже скільки разів, що я вже збився з ліку…
Дякую болбоям і суддям. Я знаю, що у нас з вами бувають складні стосунки, але дякую вам, що впоралися.
Дякую глядачам. Це були чудові тижні для мене особисто.
Чи я вже думаю про те, як мені хочеться знову зіграти у фіналі? Якщо чесно, то зовсім ні. Я так втомився. Вся моя команда, ми всі так виснажені, ми так багато грали в теніс. Нам точно потрібна відпустка після цього.
Я просто радий цьому результату, одному з найкращих в моїй кар’єрі. Можливо якось я ще опинюся тут, але не знаю, подивимося».
Джокович не поступився Кіргіосу і в битві інтерв’ю – зокрема побажав австралійцю повернутися у фінал.