Кіргіос: «Джокович трохи Бог, не буду брехати»

Фіналіст Wimbledon Нік Кіргіос після поразки від Новака Джоковича визнав, що обіграти серба – непросте завдання:

Дякую болбоям і суддям. Я знаю, що у нас з вами бувають складні стосунки, але дякую вам, що впоралися.

Дякую глядачам. Це були чудові тижні для мене особисто.

Чи я вже думаю про те, як мені хочеться знову зіграти у фіналі? Якщо чесно, то зовсім ні. Я так втомився. Вся моя команда, ми всі так виснажені, ми так багато грали в теніс. Нам точно потрібна відпустка після цього.

Я просто радий цьому результату, одному з найкращих в моїй кар’єрі. Можливо якось я ще опинюся тут, але не знаю, подивимося».