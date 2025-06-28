Топова американська тенісистка Медісон Кіз (№6 WTA) в інтерв'ю The Guardian поділилася думками про президентство Дональда Трампа у США.

«Це однозначно складний час, і важко знайти баланс між тим, щоб бути в курсі подій і знати, що відбувається, і тим, що навколо – суцільне божевілля.

Іноді важко достатньо «відключитися», щоб не рвати на собі волосся, але водночас і не ігнорувати те, що коїться, і всю реальність. Зараз дійсно дуже важко».