Кіз – про президентство Трампа: «Важко «відключитися», щоб не рвати на собі волосся»
Шоста ракетка світу з сумом відреагувала за запитання
близько 2 годин тому
Топова американська тенісистка Медісон Кіз (№6 WTA) в інтерв'ю The Guardian поділилася думками про президентство Дональда Трампа у США.
«Це однозначно складний час, і важко знайти баланс між тим, щоб бути в курсі подій і знати, що відбувається, і тим, що навколо – суцільне божевілля.
Іноді важко достатньо «відключитися», щоб не рвати на собі волосся, але водночас і не ігнорувати те, що коїться, і всю реальність. Зараз дійсно дуже важко».
Медісон сумно усміхається, коли сказали, що залишилось три з половиною роки президентства Трампа.
«Я знаю. Через кілька місяців я подумала: «О, а пройшло лише кілька тижнів».
Нагадаємо, українські тенісистки отримали суперниць на старті Wimbledon-2025.