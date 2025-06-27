Українки отримали суперниць на старті Wimbledon
Ястремська зіграє з переможницею Roland Garros-2025
43 хвилини тому
Фото: j48tennis.net
Відбулося жеребкування матчів першого кола Wimbledon-2025. В основній сітці трав’яного Шолому зіграють чотири українки.
Wimbledon-2025. Матчі першого кола українських тенісисток
Еліна Світоліна (WTA, 14) – Анна Бондар (WTA, 75)
Марта Костюк (WTA, 26) – Вероніка Ер’явець(WTA, 171)
Даяна Ястремська (WTA, 42) – Коко Гофф (WTA, 2)
Юлія Стародубцева (WTA, 67) – Франческа Джонс (WTA, 125)
Нагадаємо, що Світоліна на останньому перед Wimbledon турнірі завершила виступ у другому раунді.