Костюк продовжила програвати в першому колі — цього разу покинула Вашингтон
Українка поступилася Еммі Радукану в двох сетах
близько 2 годин тому
В першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні українська тенісистка Марта Костюк (WTA 27) програла британці Еммі Радукану (WTA 46) з рахунком 6:7, 4:6.
Матч тривав 116 хвилин, за які Костюк подала три ейси, зробила сім подвійних помилок, використала два брейк-пойнти із семи.
Радукану подала два ейса та допустила чотири подвійні помилки.
У особистому протистоянні Радукану виграла другий із чотирьох матчів з Костюк.
Нагадаємо, що раніше турнір покинула Юлія Стародубцева.
Також Костюк потрапила в склад збірної України на наступні матчі.