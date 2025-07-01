Костюк сенсаційно програла на старті Wimbledon
Друга ракетка України поступилася кваліфаєрці
12 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 26) у першому колі Wimbledon-2025 поступилася Вероніці Ер’явець (WTA, 171) 6:3, 3:6, 4:6.
За 2 години на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з дев’яти та 4 рази помилилася при подачі. Словенка зробила 5 брейків та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна успішно стартувала на трав’яному Шоломі.
Поділитись