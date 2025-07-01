Wimbledon-2025. Костюк – Ер’явець. Відеотрансляція
Сьогодні Марта стартує на британському мейджорі
близько 2 годин тому
Марта Костюк / Фото - Yahoo
Сьогодні, 1 липня, українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) проведе матч на старті Wimbledon-2025.
Марта зіграє з представницею Словенії Веронікою Ер’явець (№171 WTA).
Матч пройде першим запуском на корті №11, початок – не раніше 13.00.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Це буде перша очна зустріч тенісисток. Ерʼявець вийшла в основну сітку британського мейджора через кваліфікацію.
Для Костюк це буде пʼятий поспіль виступ в основі Wimbledon. У 2023 та 2024 роках вона доходила до третього раунду.
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