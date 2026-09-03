Сергій Разумовський

Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступи у парному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року. У матчі першого кола вона разом із румункою Єленою-Габріелою Русе здобула перемогу над угорсько-бразильським дуетом Панни Удварді та Лаури Пігоссі.

Поєдинок тривав одну годину та 12 хвилин і завершився на користь українсько-румунської пари у двох сетах – 6:3, 6:4.

На старті зустрічі обидві команди намагалися діяти максимально надійно на власній подачі. Однак Костюк і Русе зуміли скористатися помилками суперниць, зробили необхідний брейк і довели першу партію до перемоги з перевагою у три гейми – 6:3.

У другому сеті боротьба була більш напруженою. Українка та її напарниця зуміли зберегти концентрацію у вирішальних розіграшах, ще раз заволоділи перевагою на подачі суперниць і не дозволили їм перевести матч у третю партію. У підсумку Костюк і Русе виграли сет із рахунком 6:4 та оформили вихід до другого кола.

Це була перша очна зустріч між цими тенісними дуетами. У наступному раунді Костюк і Русе зіграють проти переможниць матчу між українкою Дар’єю Снігур та бельгійкою Ханне Вандевінкель і тандемом Елізе Мертенс із Бельгії та Діани Шнайдер.

Паралельно Марта Костюк продовжує виступи в одиночному розряді US Open. Українка вже пробилася до 1/16 фіналу, де зустрінеться з «нейтральною» тенісисткою єкатєріною алєксандровою.