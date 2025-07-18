Олег Гончар

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 26) в інтерв’ю Sport.ua розповіла про відновлення після невдалого виступу на Wimbledon-2025.

За словами Костюк, найкраще перезавантаження для неї — це час удома, де вона може готувати їжу, проводити час із друзями та відпочивати біля води. Цього року відновлення після Лондона було складнішим через хворобу, яка спіткала її під час турніру. Проте Марта вже повернулася до тренувань, поступово нарощуючи навантаження, щоб відновити форму.

Костюк розповіла, що зараз готується до серії турнірів у Північній Америці, починаючи з турніру у Вашингтоні наприкінці липня. Вона працює над фізичною підготовкою, ментальною стабільністю та відновленням, щоб вийти на пік форми.

На Wimbledon-2025 Марта вилетіла в першому колі одиночного розряду, поступившись словенці Вероніці Ер’явець, а в парному разом із Еленою Габріелою Русе програла у другому колі дуету Сє Шувей і Олени Остапенко.

Нагадаємо, раніше українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в Гамбурзі.

Також Надія Кіченок у парі з японкою вийшла до півфіналу турніру в Гамбурзі.