Надія Кіченок у парі з японкою вийшла до 1/2 фіналу турніру в Гамбурзі
Українсько-японський дует здобув звитягу у двох сетах
близько 20 годин тому
Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася до півфіналу парного розряду на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Гамбурзі.
Разом із японкою Макото Ніномією, з якою посіяні під першим номером, українка впевнено обіграла дует Іріна Бара (Румунія) / Ралука Шербан (Кіпр) – 6:4, 7:5.
У боротьбі за вихід у фінал Кіченок та Ніномія зустрінуться з третім сіяним дуетом Моюка Утідзіма (Японія) / Чжен Сайсай (Китай).
Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал турніру у Гамбурзі.
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