Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в Гамбурзі
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 21 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (39 WTA) вийшла до чвертьфіналу ґрунтового турніру серії WTA 250, що проходить у німецькому Гамбурзі.
У матчі другого кола 24-річна українка впевнено здолала француженку Діан Паррі (98 WTA) — 6:1, 6:4.
Зустріч тривала 1 годину та 22 хвилини й стала дебютною для суперниць на професійному рівні.
Наступною суперницею Ястремської на турнірі стане угорка Далма Галфі (111 WTA).
Українка стала переможницею турніру у Нідерландах.
Поділитись