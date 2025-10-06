Олег Шумейко

Олексій Крутих (ATP, 458) у півфіналі відбору турніру серії Challenger в іспанській Валенсії обіграв одинадцятого сіяного Андрея Мартіна (ATP, 380) 4:6, 6:3, 6:4.

За 2 з чвертю години на корті українець двічі подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з п’яти та 1 раз помилився при подачі. Словак зробив 7 ейсів, 3 брейки та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісистів – Олексій взяв реванш за поразку у 2022 році.

Наступним суперником Крутих стане п’ятий сіяний кваліфікації Карлос Санчес Ховер (ATP, 316).

Нагадаємо, що Даяна Ястремська не змогла завершити стартовий матч на змаганнях WTA1000 в Ухані.