Олег Гончар

В першому колі турніру WTA 1000 в Ухані (Китай) українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 31) не змогла завершити матч першого кола турніру WTA 1000 в Ухані (Китай) через проблеми зі здоров’ям.

Одеситка відмовилася від продовження гри проти німкені Лаури Зігемунд (WTA 53) за рахунку 5:7, 6:4, 1:4.

Матч тривав 164 хвилини, за які Ястремська виконала два ейси, допустила дев'ять подвійних помилок і реалізувала п'ять із 14 брейк-пойнтів.

Це була четверта зустріч тенісисток, і в усіх попередніх перемагала українка.

Зігемунд у наступному колі зіграє з Міррою Андрєєвою (WTA 5) з Росії.

Нагадаємо, Ястремська не змогла вийти в третє коло «тисячника» у Пекіні.