Крутих завершив розгром Домініканської Республіки в Кубку Девіса
Україна здобула перемогу в четвертому матчі
38 хвилин тому
Фото: ФТУ
В Анталії (Туреччина) збірна України з тенісу здобула переконливу перемогу над Домініканською Республікою з рахунком 4:0 у матчах Другої світової групи Кубка Девіса. Результат вивів "синьо-жовтих" до плей-оф Першої світової групи, який відбудеться у 2026 році.
Останній матч виграв Олексій Крутих, який переміг Енмануеля Муньйоса в одиночному матчі з рахунком 6:1, 6:4.
Кубок Девіса. Друга світова група.
Україна — Домініканська Республіка — 4:0
Олексій Крутих — Енмануель Муньйос — 6:1, 6:4
Нагадаємо, раніше перемогу Україні забезпечив виграний матч в парному розряді.