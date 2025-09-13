Олег Гончар

В Анталії (Туреччина) збірна України з тенісу здобула переконливу перемогу над Домініканською Республікою з рахунком 4:0 у матчах Другої світової групи Кубка Девіса. Результат вивів "синьо-жовтих" до плей-оф Першої світової групи, який відбудеться у 2026 році.

Останній матч виграв Олексій Крутих, який переміг Енмануеля Муньйоса в одиночному матчі з рахунком 6:1, 6:4.

Кубок Девіса. Друга світова група.

Україна — Домініканська Республіка — 4:0

Олексій Крутих — Енмануель Муньйос — 6:1, 6:4

Нагадаємо, раніше перемогу Україні забезпечив виграний матч в парному розряді.