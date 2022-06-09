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Крутих впевнено вийшов до чвертьфіналу челленджера в Братиславі

Українець в двох сетах розібрався з чехом Сврчіной<br>
Теніс ATP
19:46
Крутих впевнено вийшов до чвертьфіналу челленджера в Братиславі
Олексій Крутих / Фото - БТУ
Український тенісист Олексій Крутих (№301 ATP) пробився в 1/4 фіналу челленджера в Братиславі (Словаччина).

У матчі другого раунду турніру Олексій переграв чеха Далібора Сврчіну (№173 ATP) з рахунком 6:4, 6:4.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. За цей час українець тричі подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував 4 з 9 брейкпойнтов.

У чвертьфіналі челленджера Крутих зустрінеться з італійцем Ріккардо Бонадіо.

Відзначимо, що Крутих взяв реванш у чеха за поразку в травні на челленджері в Празі і вперше в цьому році зіграє в чвертьфіналі турніру цієї серії. Загалом, для українця це буде третій чвертьфінал на змаганнях ATP Challenger Tour: в попередньому сезоні він грав на цій стадії в Нур-Султані (дійшов до  1/2 фіналу) і Києві.

Раніше на турнірі в Братиславі програли українці Ілля Марченко і Віталій Сачко.
Володимир Кириченко
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Олексій Крутих

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