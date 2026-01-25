Легендарний Беккер відреагував на перемогу Світоліної над Андрєєвою на Australian Open-2026
Німецький ексчемпіон відзначив виступ українки та її стабільність на Grand Slam
близько 2 годин тому
Колишня перша ракетка світу Борис Беккер прокоментував перемогу української тенісистки Еліни Світоліної (WTA 12) над росіянкою Міррою Андрєєвою (WTA 7) в 1/8 фіналу Australian Open.
Ексчемпіон лаконічно, але емоційно оцінив виступ українки, заявивши, що завжди був її великим шанувальником.
Слова Беккера прозвучали після впевненої перемоги Світоліної у двох сетах, яка дозволила їй продовжити боротьбу на першому турнірі Grand Slam сезону.
«Завжди був великим шанувальником цієї жінки з України».
Вихід до чвертьфіналу став для Світоліної вже 14-м на рівні турнірів Grand Slam у кар’єрі.
У чвертьфіналі Australian Open суперницею Світоліної стане третя ракетка світу — американка Корі Гауфф.