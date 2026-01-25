Олег Гончар

Колишня перша ракетка світу Борис Беккер прокоментував перемогу української тенісистки Еліни Світоліної (WTA 12) над росіянкою Міррою Андрєєвою (WTA 7) в 1/8 фіналу Australian Open.

Ексчемпіон лаконічно, але емоційно оцінив виступ українки, заявивши, що завжди був її великим шанувальником.

Слова Беккера прозвучали після впевненої перемоги Світоліної у двох сетах, яка дозволила їй продовжити боротьбу на першому турнірі Grand Slam сезону.

«Завжди був великим шанувальником цієї жінки з України». Борис Беккер

Вихід до чвертьфіналу став для Світоліної вже 14-м на рівні турнірів Grand Slam у кар’єрі.

У чвертьфіналі Australian Open суперницею Світоліної стане третя ракетка світу — американка Корі Гауфф.