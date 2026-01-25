Олег Гончар

В четвертому колі Australian Open-2026 українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 12) обіграла росіянку Мірру Андрєєву (WTA 7) з рахунком 6:2, 6:4.

Представляємо відео найкращих моментів матчу Світоліна — Андрєєва.

В цьому матчі українка взяла реванш за поразку в березні 2025 року в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Наразі відомо, що в чвертьфіналі Світоліна зіграє з американкою Корі Гауфф.