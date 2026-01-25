Відео найкращих моментів перемоги Світоліної над росіянкою в 1/8 фіналу Australian Open-2026
Українка взяла реванш за минулорічну поразку
близько 1 години тому
Еліна Світоліна
В четвертому колі Australian Open-2026 українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 12) обіграла росіянку Мірру Андрєєву (WTA 7) з рахунком 6:2, 6:4.
Представляємо відео найкращих моментів матчу Світоліна — Андрєєва.
В цьому матчі українка взяла реванш за поразку в березні 2025 року в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Наразі відомо, що в чвертьфіналі Світоліна зіграє з американкою Корі Гауфф.
