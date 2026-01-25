Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над «нейтральною» тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою у матчі 1/8 фіналу Australian Open-2026.

Світоліна зізналася, що поєдинок виявився надзвичайно складним з психологічної точки зору. За її словами, їй довелося боротися за кожен розіграш і до самого кінця контролювати емоції. Українка наголосила, що залишилася дуже задоволена власним виступом і тим, як змогла впоратися з тиском у ключові моменти зустрічі.

Також тенісистка порівняла цей матч із поразкою від Андрєєвої минулого року. Світоліна зазначила, що цього разу готувалася до затяжної битви та великої кількості довгих розіграшів. Ключовими факторами успіху вона назвала активну роботу ногами, максимальну концентрацію та вміння знаходити й використовувати невеликі прогалини в грі суперниці, особливо у напруженому другому сеті.

Еліна розповіла, чи прислухалася до поради свого чоловіка Гаеля Монфіса, який радив їй бути розслабленою.

Я сьогодні точно не була розслабленою, тож він би не був цим задоволений. Але, думаю, він буде радий моїй перемозі. І знаєте, найбільш прикро — це поразки. Адже протягом більшої частини кар’єри ти програєш матчі майже щотижня, і тобі потрібно відновлюватися, знову виходити на корт, продовжувати працювати й намагатися зробити краще наступного тижня. Еліна Світоліна

Перемога над Андрєєвою дозволила Світоліній вийти до чвертьфіналу Australian Open-2026 та встановити три досягнення.