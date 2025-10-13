Олег Шумейко

Анастасія Лопата у півфіналі кваліфікації турніру серії ITF100 у США здобула перемогу над Зайрою Кларк 6:3, 6:2.

За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з одинадцяти та тричі помилилася при подачі. Американка зробила 1 брейк та 3 «подвійні».

Наступною суперницею Лопати стане ще одна представниця США Джессіка Файлла.

