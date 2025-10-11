Визначилася перша суперниця Ястремської на турнірі в Нінбо
Українська тенісистка Даяна Ястремська (31 WTA) у першому колі турніру WTA 500 у Нінбо (Китай) зустрінеться з канадкою Вікторією Мбоко (24 WTA).
У разі перемоги у другому колі Ястремська може зіграти проти третьої сіяної турнірної фаворитки — Єлени Рибакіної з Казахстану (9 WTA).
