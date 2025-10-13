Олег Гончар

В першому колі турніру в Нінбо українка Юлія Стародубцева (WTA 131) перемогла Юлію Путінцеву (WTA 69) з рахунком 6:4, 6:2.

Матч тривав 99 хвилин, за які Стародубцева не подавала ейси, тоді як суперниця записала собі в актив два ейси. При цьому, у обох тенісисток по одній подвійній помилці.

Також Стародубцева реалізувала чотири із дев’яти брейків проти одного із семи у суперниці.

У другому колі Стародубцева протистоятиме швейцарці Белінді Бенчич (WTA 14).

Ця перемога перервала серію із шести поразок Стародубцевої в перших колах основних сіток турнірів WTA

Нагадаємо, що в основну сітку турніру Стародубцева пройшла після перемоги в кваліфікації.