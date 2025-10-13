Стародубцева здолала Путінцеву в першому колі WTA 500 у Нінбо
Українка перервала серію з шести поразок в перших колах
близько 3 годин тому
В першому колі турніру в Нінбо українка Юлія Стародубцева (WTA 131) перемогла Юлію Путінцеву (WTA 69) з рахунком 6:4, 6:2.
Матч тривав 99 хвилин, за які Стародубцева не подавала ейси, тоді як суперниця записала собі в актив два ейси. При цьому, у обох тенісисток по одній подвійній помилці.
Також Стародубцева реалізувала чотири із дев’яти брейків проти одного із семи у суперниці.
У другому колі Стародубцева протистоятиме швейцарці Белінді Бенчич (WTA 14).
Ця перемога перервала серію із шести поразок Стародубцевої в перших колах основних сіток турнірів WTA
Нагадаємо, що в основну сітку турніру Стародубцева пройшла після перемоги в кваліфікації.
