Людмила Кіченок і Перес зіграють у півфіналі турніру у Бад-Гомбурзі
Українка разом із австралійською партнеркою впевнено обіграла дует Чан/Таусон
близько 1 години тому
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з австралійкою Еллен Перес продовжує успішний виступ на трав’яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.
У матчі 1/4 фіналу Кіченок і Перес за 1 годину 35 хвилин обіграли пару Чан Хао-Чін (Китайський Тайбей) / Клара Таусон (Данія) у двох сетах – 4:6, 6:4, 10-7
Під час зустрічі українсько-австралійський дует зробив два брейки, але й двічі поступився геймами на власній подачі.
Суперниці Кіченок і Перес у півфіналі визначаться у поєдинку між дуетами Ульріке Ейкері / Макото Ніномія (Норвегія / Японія) та Тімеа Бабош / Луїза Стефані (Угорщина / Бразилія).
Кіченок і Меліхар вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Бад-Гомбурзі.
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