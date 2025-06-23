Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес у першому колі турніру серії WTA500 у Німеччині перемогли Ізабель Хаверлаг та Інгрід Мартіс 7:6 (3), 5:7, 10-8.

За 1 годину 41 хвилину на корті україно-австралійський тандем 1 раз подав навиліт, реалізував 1 брейк-поінти з п’яти та 6 разів помилився при подачі. Бразильсько-нідерландська пара зробила 5 ейсів, 2 брейки та 5 «подвійних».

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла на старті змагань в одиночному розряді.