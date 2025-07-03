Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес у першому колі Wimbledon-2025 обіграли Сюй Іфань та Ян Чжаосюань 7:5, 6:3.

За годину з чвертю на корті україно-австралійський тандем двічі подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з восьми та 4 рази помилився при подачі. Китаянки зробили 1 ейс, 2 брейки та 3 «подвійні».

Наступними суперницям Кіченок і Перес будуть визначені у протистоянні Шюко Аояма / Ена Шібахара (Японія) – Магда Лінетт / Бернарда Пера (Польща / США).

Нагадаємо, що Карлос Алькарас вийшов у третє коло трав’яного Шолому.