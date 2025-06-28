Людмила Кіченок стала віцечемпіонкою останнього перед Wimbledon турніру
Українка у парі з Перес поступилися у фіналі змагань у Німеччині
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Людмила Кіченок та Еллен Перес поступилися у фіналі турніру серії WTA500 у Німеччині Гуо Ханью та алєксандрє пановой 6:4, 6:7 (4), 5-10.
За майже 2 години на корті україно-австралійський тандем 3 рази подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з шести та 1 раз помилився при подачі. Суперниці зробили 2 ейси, 1 брейк та двічі помилилися при подачі.
Кіченок та Перес отримали суперниць на старті Wimbledon-2025.
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