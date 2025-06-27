Людмила Кіченок вийшла у фінал турніру у Бад-Гомбургу
Українка у парі з Перес боротиметься за титул у Німеччині
10 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок та Еллен Перес перемогли у півфіналі турніру серії WTA500 у німецькому Бад-Гомбургу четвертих сіяних Тімеу Бабош та Луїзу Стефані 6:3, 6:2.
За годину з чвертю на корті україно-австралійський тандем 1 раз подав навиліт та реалізувала 4 брейк-поінти з семи. Дует угорки та бразилійки зробив 2 ейси, 1 брейк та 4 «подвійні».
За титул змагань Кіченок та Перес зіграють з переможницями протистояння Сюй Іфань / Ян Чжаосюань – Го Ханьюй/ алєксандра панова.
Визначилися суперниці українок на Wimbledon-2025.
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