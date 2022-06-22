Ілля Марченко: «Пройшов на досвіді»
Марченко програв у другому раунді кваліфікації Wimbledon
В одиночній основній сітці трав’яного Шолому не буде представників України
18:01
Фото: btu.org.ua
Друга ракетка України Ілля Марченко (ATP, 275) вилетів з кваліфікації Wimbledon, поступившись у другому раунді представнику Китайського Тайбея Джейсону Жуну (ATP, 263) 6:7 (5), 2:6.
За 1 годину 40 хвилин українець виконав 4 ейси, припустився двох помилок при подачі та реалізував обидва брейк-поінти. Жун двічі подав навиліт, зробив одну «подвійну» та виграв 4 гейми на подачі суперника. Це була друга гра тенісистів – 9 років тому Марченко переміг.
Перша ракетка України Віталій Сачко поступився в першому раунді.
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