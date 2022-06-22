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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Марченко програв у другому раунді кваліфікації Wimbledon

В одиночній основній сітці трав’яного Шолому не буде представників України
Теніс Grand Slam
18:01
Марченко програв у другому раунді кваліфікації Wimbledon
Фото: btu.org.ua

Друга ракетка України Ілля Марченко (ATP, 275) вилетів з кваліфікації Wimbledon, поступившись у другому раунді представнику Китайського Тайбея Джейсону Жуну (ATP, 263) 6:7 (5), 2:6.

За 1 годину 40 хвилин українець виконав 4 ейси, припустився двох помилок при подачі та реалізував обидва брейк-поінти. Жун двічі подав навиліт, зробив одну «подвійну» та виграв 4 гейми на подачі суперника. Це була друга гра тенісистів – 9 років тому Марченко переміг.

Перша ракетка України Віталій Сачко поступився в першому раунді.

Олег Шумейко-молодший
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Ілля Марченко

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