Денис Сєдашов

Колишня перша ракетка світу та дворазовий олімпійський чемпіон Енді Маррей поділився думками про те, як тиск у спорті супроводжував його протягом багатьох років. Слова наводить Punto de Break.

За словами британця, у юності він навіть не замислювався б про результат, якби отримав шанс зіграти у фіналі Wimbledon. Однак усе змінилося, коли він уперше опинився на головному корті.

Якщо озирнутися назад… Якби у 17–18 років мені хтось сказав: “Ти зіграєш у фіналі Wimblеdon”, мені було б байдуже — переможу чи програю. Я просто вийшов би й зіграв. Але коли ти вже там, тиск перемогти й показати максимум — величезний. Якщо програєш фінал, одразу виникають питання: “Чому не виграв? Ти достатньо сильний психологічно? Твоя гра достатньо хороша?” Завжди є тиск, який треба долати. Це одна з найпрекрасніших, але водночас і найскладніших речей у спорт. Енді Маррей

